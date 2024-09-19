В США розкрили подробиці спроб Ірану вплинути на президентські вибори

Американське відомство зазначає, що приблизно через місяць після спільної публічної заяви ODNI, ФБР та Агентства з кібербезпеки та безпеки інфраструктури (CISA) про зусилля Тегерану щодо впливу на вибори, розслідувачі "дізналися додаткові подробиці про зусилля Ірану посіяти розбрат і сформувати результати виборів у США".

"Іранські зловмисники наприкінці червня та на початку липня надіслали небажані електронні листи особам, які на той час були пов'язані з кампанією президента Байдена, і містили уривок із викраденого непублічного матеріалу кампанії колишнього президента Трампа як текст в електронних листах", - розповіли в ODNI.

Між тим залишається не ясним, чи відповіли одержувачі на такі повідомлення.

"Крім того, з червня іранські зловмисники продовжували свої зусилля з надсилання викрадених непублічних матеріалів, пов'язаних із кампанією колишнього президента Трампа, до медіа-організацій США", - йдеться в публікації

В спільній заяві ODNI, ФБР та CISA вказується, що ця "зловмисна кібердіяльність є останнім прикладом багатостороннього підходу Ірану, як зазначено у спільній серпневій заяві, спрямованої на розпалювання розбрату та підриву довіри до нашого виборчого процесу".

ФБР в рамках протидії стежило за відповідною діяльністю, а також "контактувало з жертвами та продовжувало розслідувати та збирати інформацію".

"З наближенням листопада іноземні діячі посилюють свою діяльність щодо впливу на вибори", - звернули увагу в Бюро, розвідці та організації з кібербезпеки.

Також в ФБР заявляють, що Росія, Іран та Китай намагаються "певною мірою загострити розбіжності в американському суспільстві заради власної вигоди", і ці країни "вважають періоди виборів моментами вразливості".

Так, наголошується в спільній заяві ODNI, ФБР та CISA, зусилля цих чи інших іноземних діячів щодо підриву американських демократичних інститутів "є прямою загрозою" для країни, і Штати не "не будуть терпіти".

Що передувало

Нагадаємо, у серпні США звинуватили Іран у кіберопераціях проти кампаній обох кандидатів у президенти та в операціях впливу на американську громадськість, спрямованих на розпалювання політичної ворожнечі.

Також повідомлялося, що 11 серпня у штабі Трампа заявили, що їхні комп'ютери були зламані.

Додамо, у звіті Google від 13 червня йдеться, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних і Байденом, Гарріс та Трампом.

Пізніше стало відомо, що ФБР проводить розслідування щодо зламування хакерами виборчих штабів кандидатів у президенти США.

А 13 вересня західні ЗМІ повідомили, що США готують кримінальні звинувачення у зв’язку з хакерською атакою Ірану на штаб Трампа.