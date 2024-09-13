ua en ru
Пт, 13 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США готують кримінальні звинувачення у зв’язку з хакерською атакою Ірану на штаб Трампа, - AP

П'ятниця 13 вересня 2024 07:30
UA EN RU
США готують кримінальні звинувачення у зв’язку з хакерською атакою Ірану на штаб Трампа, - AP Фото: експрезидент США Дональд Трамп (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Міністерство юстиції США готує кримінальні звинувачення у зв’язку з хакерською атакою Ірану, спрямованою на президентську кампанію Дональда Трампа. Таким чином Іран намагався вплинути на результати виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Кому і коли можуть бути оголошені звинувачення за результатами розслідування ФБР джерела агентства не уточнили.

Іран "докладає більше зусиль, щоб вплинути на цьогорічні вибори, ніж це було в попередні виборчі цикли, і що діяльність Ірану стає все більш агресивною з наближенням цих виборів", — заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен, головний чиновник з питань національної безпеки Міністерства юстиції.

Нагадаємо, 11 серпня у штабі Трампа заявили, що їхні комп'ютери були зламані.

У звіті Google від 13 червня йдеться, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних і Байденом, Гарріс та Трампом. Пізніше стало відомо, що ФБР проводить розслідування щодо зламування хакерами виборчих штабів кандидатів у президенти США.

Представники розвідки США впевнені, що Іран несе відповідальність за злом і спроби злому комп’ютерів передвиборчих штабів кандидатів у президенти Дональда Трампа, Камали Гарріс і Джо Байдена.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Іран
NEWS
Контратака РФ у Курській області має лише незначні успіхи, тим часом ЗСУ просуваються, - ISW
Контратака РФ у Курській області має лише незначні успіхи, тим часом ЗСУ просуваються, - ISW
DAILY
Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Осінь президентів. Три виклики для України та Зеленського на тлі виборів у США