США готують кримінальні звинувачення у зв’язку з хакерською атакою Ірану на штаб Трампа, - AP

Міністерство юстиції США готує кримінальні звинувачення у зв’язку з хакерською атакою Ірану, спрямованою на президентську кампанію Дональда Трампа. Таким чином Іран намагався вплинути на результати виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

Кому і коли можуть бути оголошені звинувачення за результатами розслідування ФБР джерела агентства не уточнили. Іран "докладає більше зусиль, щоб вплинути на цьогорічні вибори, ніж це було в попередні виборчі цикли, і що діяльність Ірану стає все більш агресивною з наближенням цих виборів", — заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен, головний чиновник з питань національної безпеки Міністерства юстиції.