США готують кримінальні звинувачення у зв’язку з хакерською атакою Ірану на штаб Трампа, - AP
Міністерство юстиції США готує кримінальні звинувачення у зв’язку з хакерською атакою Ірану, спрямованою на президентську кампанію Дональда Трампа. Таким чином Іран намагався вплинути на результати виборів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Кому і коли можуть бути оголошені звинувачення за результатами розслідування ФБР джерела агентства не уточнили.
Іран "докладає більше зусиль, щоб вплинути на цьогорічні вибори, ніж це було в попередні виборчі цикли, і що діяльність Ірану стає все більш агресивною з наближенням цих виборів", — заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен, головний чиновник з питань національної безпеки Міністерства юстиції.
Нагадаємо, 11 серпня у штабі Трампа заявили, що їхні комп'ютери були зламані.
У звіті Google від 13 червня йдеться, що Іран у рамках тривалої фішингової атаки атакував близько десятка людей, пов'язаних і Байденом, Гарріс та Трампом. Пізніше стало відомо, що ФБР проводить розслідування щодо зламування хакерами виборчих штабів кандидатів у президенти США.
Представники розвідки США впевнені, що Іран несе відповідальність за злом і спроби злому комп’ютерів передвиборчих штабів кандидатів у президенти Дональда Трампа, Камали Гарріс і Джо Байдена.
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