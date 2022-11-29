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США розглядають можливість надсилання в Україну систем ППО Patriot

Фото: американський зенітний ракетний комплекс Patriot (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

США розглядають можливість надсилання в Україну систем протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"США розглядають можливість відправки системи протиракетної оборони Patriot в Україну для підтримки своїх можливостей протиповітряної оборони проти наступаючих атак Росії", - заявив представник Міноборони США.

За його словами, протиповітряна оборона України є "головним пріоритетом" США.

"Ми розглядаємо всі можливості, які могли б допомогти українцям протистояти російським атакам, і ми аналізуємо, що можуть зробити Сполучені Штати, а також наші союзники та партнери", - додав чиновник.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що країни НАТО на саміті альянсу в Бухаресті ведуть дискусію щодо можливих поставок Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Також раніше ми писали, що Польща домовилася з Німеччиною про перекидання систем ППО Patriot на кордон з Україною.

Пізніше міністр оборони Маріуш Блащак звернувся до Берліна з проханням передати ППО Україні, але Ламбрехт заявила, що ЗРК призначено лише для країн-членів Альянсу.

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