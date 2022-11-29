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США рассматривают возможность отправки в Украину систем ПВО Patriot

Фото: американский зенитный ракетный комплекс Patriot (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

США рассматривают возможность отправки в Украину систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"США рассматривают возможность отправки системы противоракетной обороны Patriot в Украину для поддержки своих возможностей противовоздушной обороны против наступающих атак России", - заявил представитель Минобороны США.

По его словам, противовоздушная оборона Украины является главным приоритетом США.

"Мы рассматриваем все возможности, которые могли бы помочь украинцам противостоять российским атакам, и мы анализируем, что могут сделать США, а также наши союзники и партнеры", - добавил чиновник.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что страны НАТО на саммите альянса в Бухаресте ведут дискуссию по поводу возможных поставок Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Также ранее мы писали, что Польша договорилась с Германией о опрокидывании систем ПВО Patriot на границу с Украиной.

Позже министр обороны Мариуш Блащак обратился к Берлину с просьбой передать ПВО Украине, но Ламбрехт заявила, что ЗРК предназначен только для стран-членов Альянса.

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