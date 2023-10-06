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В США розглядають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні, - Politico

Фото: у Байдена шукають альтернативні способи передати Україні допомогу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає можливість використання грантової програми Державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні на фоні проблем з фінансуванням від Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Ця програма надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання - призначене для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії, сказали двоє чиновників", - пише Politico.

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, у суботу, 30 вересня, Конгрес США ухвалив законопроект про тимчасовий бюджет. Це було необхідно для того, щоб не допустити шатдауну уряду.

До змісту законопроекту не увійшло нове фінансування допомоги Україні. Це питання хочуть розглянути окремо. Основний законопроект про бюджет у США не могли затвердити у передбачені терміни, оскільки частина республіканців вимагала урізати, на їхню думку, зайві витрати.

Президент Байден закликав конгресменів "припинити ігри" та затвердити допомогу Україні. З закликом виділити кошти на ці потреби виступив і Держдеп.

В Євросоюзі заявили, що збільшать підтримку України, однак не зможуть повністю замінити у цьому плані США.

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