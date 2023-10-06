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В США рассматривают альтернативные пути финансирования помощи Украине, - Politico

Фото: у Байдена ищут альтернативные способы передать Украине помощь (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента по предоставлению дополнительной военной помощи Украине на фоне проблем с финансированием от Конгресса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Эта программа предоставляет гранты или ссуды, чтобы помочь странам-партнерам приобрести оружие и оборонное оборудование - предназначенное для Украины и других стран, пострадавших от полномасштабного вторжения России, сказали двое чиновников", - пишет Politico.

Что этому предшествовало

Напомним, в субботу, 30 сентября, Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Это было необходимо для того, чтобы не допустить правительство шатдауна.

В содержание законопроекта не вошло новое финансирование помощи Украине. Этот вопрос хотят рассмотреть раздельно. Основной законопроект о бюджете в США не могли утвердить в положенные сроки, поскольку часть республиканцев требовала урезать, по их мнению, лишние расходы.

Президент Байден призвал конгрессменов "остановить игры" и утвердить помощь Украине. С призывом выделить средства на эти нужды выступил и Госдеп.

В Евросоюзе заявили, что увеличат поддержку Украины, однако не смогут полностью заменить США в этом плане.

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