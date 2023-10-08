ua en ru
Нд, 08 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США роздумують про евакуацію своїх громадян з Ізраїлю

Неділя 08 жовтня 2023 20:59
UA EN RU
США роздумують про евакуацію своїх громадян з Ізраїлю Фото: США роздумують про евакуацію своїх громадян з Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

США опрацьовують плани щодо можливої евакуації американських громадян з Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.

Зазначається, що Штати поки не ухвалили рішення щодо евакуації американців з Ізраїлю. Втім, Вашингтон опрацьовує різні варіанти.

Видання зазначає, що один з варіантів евакуації передбачає розміщення деяких американців на кораблях Військово-морських сил для доставки у безпечне місце.

Окрім цього, за словами двох американських чиновників, військові планують передислокувати кораблі ВМС США і військові літаки ближче до Ізраїлю на знак підтримки.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа та вступили в бій з ізраїльськими військами. ХАМАС вдалося захопити низку населених пунктів.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 700 людей.

Додамо, що Болгарія та Румунія вже почали евакуйовувати своїх громадян з Ізраїлю. Тим часом Польща та Угорщина, своєю чергою, також оголосили про евакуаційні рейси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль
NEWS
Напад ХАМАС став найбільшим провалом ізраїльської розвідки за 50 років, - Bloomberg
Напад ХАМАС став найбільшим провалом ізраїльської розвідки за 50 років, - Bloomberg
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України