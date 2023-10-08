США роздумують про евакуацію своїх громадян з Ізраїлю

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News .

Зазначається, що Штати поки не ухвалили рішення щодо евакуації американців з Ізраїлю. Втім, Вашингтон опрацьовує різні варіанти.

Видання зазначає, що один з варіантів евакуації передбачає розміщення деяких американців на кораблях Військово-морських сил для доставки у безпечне місце.

Окрім цього, за словами двох американських чиновників, військові планують передислокувати кораблі ВМС США і військові літаки ближче до Ізраїлю на знак підтримки.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора терористи ХАМАС проникли на територію Ізраїля з Сектору Газа та вступили в бій з ізраїльськими військами. ХАМАС вдалося захопити низку населених пунктів.

До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території та завдали ударів у відповідь по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Зазначимо, що через напад ХАМАСу в Ізраїлі загинуло щонайменше 700 людей.

Додамо, що Болгарія та Румунія вже почали евакуйовувати своїх громадян з Ізраїлю. Тим часом Польща та Угорщина, своєю чергою, також оголосили про евакуаційні рейси.

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