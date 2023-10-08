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Болгарія та Румунія евакуювали своїх громадян з Ізраїлю

Ізраїль, Неділя 08 жовтня 2023 19:47
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Болгарія та Румунія евакуювали своїх громадян з Ізраїлю Фото: Румунія й Болгарія евакуювали своїх громадян з Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Болгарія та Румунія почали евакуйовувати своїх громадян з Ізраїлю. Наразі країни спільно вивезли вже понад 430 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BILD.

Після широкомасштабних атак угруповання ХАМАС на Ізраїль Болгарія вивезла з Тель-Авіва 90 громадян на урядовому літаку.

За даними видання, літак Airbus, що вилетів у неділю з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві, приземлився в Софії близько 18:00 за місцевим часом.

До цього Міністерство закордонних справ Румунії повідомило, що вони евакуювали з Ізраїлю 346 своїх громадян.

Польща та Угорщина, своєю чергою, також оголосили про евакуаційні рейси.

Напад ХАМАСу на Ізраїль

Вчора, 7 жовтня, ХАМАС атакував Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу країни, бойовики проникли на територію Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі.

Ізраїль оголосив про "стан війни" й початок контртерористичної операції "Залізні мечі".

Усі подробиці ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна. Реакцію України й світу на події в Ізраїлі можна дізнатись за посиланням.

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