США размышляют об эвакуации своих граждан из Израиля

США прорабатывают планы по возможной эвакуации американских граждан из Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

Отмечается, что Штаты пока не приняли решения об эвакуации американцев из Израиля. Впрочем, Вашингтон прорабатывает разные варианты.

Издание отмечает, что один из вариантов эвакуации предполагает размещение некоторых американцев на кораблях Военно-морских сил для доставки в безопасное место.

Кроме этого, по словам двух американских чиновников, военные планируют передислоцировать корабли ВМС США и военные самолеты поближе к Израилю в знак поддержки.

Нападение ХАМАСа на Израиль

Вчера террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа и вступили в бой с израильскими войсками. ХАМАСу удалось захватить ряд населенных пунктов.

До вечера израильские военные вернули под контроль большую часть территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу ХАМАС.

Израиль объявил о "состоянии войны" и начале контртеррористической операции "Железные мечи". Отметим, что из-за нападения ХАМАС в Израиле погибли по меньшей мере 700 человек.

Болгария и Румыния уже начали эвакуировать своих граждан из Израиля. Тем временем Польша и Венгрия, в свою очередь, также объявили об эвакуационных рейсах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.