США и Россия начнут консультации по безопасности в киберпространстве. Решение этой проблемы важно как для Вашингтона, так и Москвы.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом.
"Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще. Для США, в частности, и для России тоже в таком же объеме", - сказал Путин.
По его словам, на встрече с Байденом достигнута договоренность начать американо-российские консультации по безопасности в киберпространстве.
Напомним, ранее Путин заявил, что официальная Москва не причастна к кибератакам, которые в последнее время были совершены на США. Российский лидер не видит никаких доказательств причастности России к кибератакам.
Отметим, США готовят более агрессивный ответ России за кибератаки.
Ранее в США из-за российской кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline Company отменили часть ограничений на транспортировку топлива.