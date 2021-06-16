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США и Россия начнут консультации по безопасности в киберпространстве

Автор: Дмитрий Кузнецов

США и Россия начнут консультации по безопасности в киберпространстве. Решение этой проблемы важно как для Вашингтона, так и Москвы.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров с американским лидером Джо Байденом.

"Мы считаем, что сфера кибербезопасности является чрезвычайно важной в мире вообще. Для США, в частности, и для России тоже в таком же объеме", - сказал Путин.

По его словам, на встрече с Байденом достигнута договоренность начать американо-российские консультации по безопасности в киберпространстве.

Напомним, ранее Путин заявил, что официальная Москва не причастна к кибератакам, которые в последнее время были совершены на США. Российский лидер не видит никаких доказательств причастности России к кибератакам.

Отметим, США готовят более агрессивный ответ России за кибератаки.

Ранее в США из-за российской кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline Company отменили часть ограничений на транспортировку топлива.

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Владимир ПутинДжозеф Байденпереговорыкибербезопасность