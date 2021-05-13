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Кибератака на трубопровод в США: Байден назвал принятые меры

Новина українською →
США, Четверг 13 мая 2021 03:43
Кибератака на трубопровод в США: Байден назвал принятые меры Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Даша Харченко

В США из-за кибератаки на трубопровод Colonial Pipeline Company отменили часть ограничений на транспортировку топлива. В работе трубопровода случился сбой.

Об этом сообщил президент США Джо Байден.

По его словам, сложившаяся ситуация доказывает, что частным компаниям нужно больше экспертов в области кибербезопасности.

"Я снял некоторые ограничения на транспортировку топлива, а также на доступ к предоставляемому военнослужащими Соединенных Штатов топливу, транспортным средствам его доставки в места, где оно крайне необходимо", - сказал Байден.

Напомним, власти США полагают, что за кибератакой на оператора топливных трубопроводов Colonial Pipeline стояла хакерская группировка Dark Side. Спецслужбы следят за ней с прошлого года.

В субботу, 8 мая, компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплату выкупа.

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