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Путин отверг причастность России к кибератакам на США

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Москва, Понедельник 14 июня 2021 17:16
Путин отверг причастность России к кибератакам на США Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин заявил, что официальная Москва не причастна к кибератакам, которые в последнее время были совершены на США. Путин не видит никаких доказательств причастности России к кибератакам.

Об этом шла речь в его интервью телеканалу NBC, содержание которого приводит пресс-служба Кремля.

Журналист телеканала перечислил Путину кибератаки, за которыми, как считают в США, стоят хакеры, контролируемые Россией. В частности, вмешательство в американские выборы, нападение на SolarWinds, вмешательство в разработку вакцин от коронавирус и атака на Microsoft.

Путин, со своей стороны, заявил, что никаких доказательств причастности к этому России, кроме заявлений американских ведомств, нет.

"Вы мне передаете информацию о том, кто сказал. Но где же доказательства того, что это было сделано на самом деле?... На такие бездоказательные обвинения я могу вам ответить: можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ. Вас это устроит?",- сказал он.

Президент РФ также упомянул последние кибератаки на американский газопровод Colonial Pipeline и мясоперерабатывающие заводы компании JBS. В частности, Путин акцентировал на том, что руководство Colonial Pipeline заплатило хакерам выкуп, чтобы возобновить работу газопровода.

"Они откупились от кибербандитов. Вы перечислили мне целый набор спецслужб США, они глобальны, они могут найти тех, кому заплатили выкуп? Надеюсь, они удостоверятся в том, что Россия не имеет к этому отношения", - подчеркнул глава РФ.

Путин также добавил, что НАТО отнесло киберпространство к сфере боевых действий, но Россия, по его словам, не принимает в них участия, потому что не хочет "милитаризации киберпространства".

Напомним, вопрос кибербезопасности будет одной из тем переговоров Путина с президентом США в Женеве. Как заявлял Джо Байден, он не считает этот вопрос исчерпанным.

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