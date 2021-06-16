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США і Росія почнуть консультації з безпеки в кіберпросторі

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Женева, Середа 16 червня 2021 19:13
США і Росія почнуть консультації з безпеки в кіберпросторі Фото: Володимир Путін, президент РФ (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США і Росія почнуть консультації з безпеки в кіберпросторі. Розв'язання цієї проблеми важливе як для Вашингтона, так і Москви.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив під час прес-конференції за підсумками переговорів з американським лідером Джо Байденом.

"Ми вважаємо, що сфера кібербезпеки є надзвичайно важливою у світі взагалі. Для США, зокрема, і для Росії теж в такому ж обсязі", - сказав Путін.

За його словами, на зустрічі з Байденом досягнута домовленість почати американо-російські консультації з безпеки в кіберпросторі.

Нагадаємо, раніше Путін заявив, що офіційна Москва не причетна до кібератак, які останнім часом були здійснені на США. Російський лідер не бачить жодних доказів причетності Росії до кібератак.

Відзначити, США готують більш агресивну відповідь Росії за кібератаки.

Раніше в США через російську кібератаку на трубопровід Colonial pipeline Company скасували частину обмежень на транспортування палива.

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