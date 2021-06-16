США і Росія почнуть консультації з безпеки в кіберпросторі . Розв'язання цієї проблеми важливе як для Вашингтона, так і Москви.

Про це президент РФ Володимир Путін заявив під час прес-конференції за підсумками переговорів з американським лідером Джо Байденом.

"Ми вважаємо, що сфера кібербезпеки є надзвичайно важливою у світі взагалі. Для США, зокрема, і для Росії теж в такому ж обсязі", - сказав Путін.

За його словами, на зустрічі з Байденом досягнута домовленість почати американо-російські консультації з безпеки в кіберпросторі.