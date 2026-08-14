США різко почали виробляти ракети для ППО: з ким уклали угоди

Міністерство оборони США оголосило про угоди з Boeing та RTX щодо збільшення виробництва ключових компонентів для ракет-перехоплювачів Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) та Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA).

Йдеться про компоненти для корабельних перехоплювачів, які є важливою частиною системи протиракетної оборони Aegis.

У Пентагоні зазначили, що ці ракети становлять основу морської протиракетної оборони США як на території країни, так і за кордоном. Нові угоди мають сприяти збільшенню виробництва низки критично важливих компонентів для цих перехоплювачів.

Заступник міністра оборони США з питань закупівель та підтримки Майкл П. Даффі заявив, що укладені угоди мають забезпечити американські військові необхідними боєприпасами та одночасно зміцнити виробничі ланцюги.

"Ці угоди гарантують, що наші військові отримають боєприпаси, необхідні для перемоги. Ми стабілізуємо наші ланцюги постачання, розширюємо виробництво боєприпасів та переводимо всю нашу оборонну промислову базу на військові рейки", - заявив Даффі.

У Пентагоні також наголосили, що виробництво ракет SM-3 Block IIA та Block IB, які є основою протиракетної оборони США, прискориться в межах нових угод.

При цьому Boeing має стати рушійною силою виробництва відповідних компонентів.