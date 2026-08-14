США резко начали производить ракеты для ПВО: с кем заключили соглашения

Министерство обороны США объявило о соглашениях с Boeing и RTX по увеличению производства ключевых компонентов для ракет-перехватчиков Standard Missile-3 Block IB (SM-3 IB) и Standard Missile-3 Block IIA (SM-3 IIA).

Речь идет о компонентах корабельных перехватчиков, которые являются важной частью системы противоракетной обороны Aegis.

В Пентагоне отметили, что эти ракеты составляют основу морской противоракетной обороны США, как на территории страны, так и за рубежом. Новые сделки должны способствовать увеличению производства ряда критически важных компонентов этих перехватчиков.

Заместитель министра обороны США по закупкам и поддержке Майкл П. Даффи заявил, что заключенные соглашения должны обеспечить американские военные необходимыми боеприпасами и одновременно укрепить производственные цепи.

"Данные соглашения гарантируют, что наши военные получат боеприпасы, необходимые для победы. Мы стабилизируем наши цепи поставок, расширяем производство боеприпасов и переводим всю нашу оборонную промышленную базу на военные рельсы", - заявил Даффи.

В Пентагоне также отметили, что производство ракет SM-3 Block IIA и Block IB, являющихся основой противоракетной обороны США, ускорится в рамках новых соглашений.

При этом Boeing должно стать движущей силой производства соответствующих компонентов.