США рішуче налаштовані допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру, - Блінкен

Сполучені Штати готові надавати Україні безпекову, гуманітарну й економічну підтримку стільки часу, скільки буде потрібно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря Ентоні Блінкена під час зустрічі з главою МЗС Дмитром Кулебою, оприлюднену Держдепом США.

Американський дипломат відзначив великі ризики для енергетичної інфраструктури України через постійні російські атаки.

За словами Блінкена, РФ продовжує жорстоку кампанію, "спрямовану на ліквідацію енергетичної інфраструктури" - всього необхідного для того, аби було світло, тепло взимку.

"Ми рішуче налаштовані допомогти Україні захистити критичну інфраструктуру, а також, звичайно, замінити й відремонтувати ту, що пошкоджена”, - запевнив держсекретар.