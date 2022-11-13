США решительно настроены помочь Украине защитить критическую инфраструктуру, - Блинкен
Соединенные Штаты готовы оказывать Украине безопасную, гуманитарную и экономическую поддержку столько времени, сколько потребуется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря Энтони Блинкена во время встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой, обнародованное Госдепом США.
Американский дипломат отметил большие риски для энергетической инфраструктуры Украины из-за постоянных российских атак.
По словам Блинкена, РФ продолжает жестокую кампанию, "направленную на ликвидацию энергетической инфраструктуры" - всего необходимого для того, чтобы было светло, тепло зимой.
"Мы решительно настроены помочь Украине защитить критическую инфраструктуру, а также, конечно, заменить и отремонтировать поврежденную", - заверил госсекретарь.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты перед бегством из Херсона полностью уничтожили критическую инфраструктуру.
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