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США решительно настроены помочь Украине защитить критическую инфраструктуру, - Блинкен

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Воскресенье 13 ноября 2022 06:40
США решительно настроены помочь Украине защитить критическую инфраструктуру, - Блинкен Фото: Государственный секретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Соединенные Штаты готовы оказывать Украине безопасную, гуманитарную и экономическую поддержку столько времени, сколько потребуется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря Энтони Блинкена во время встречи с главой МИД Дмитрием Кулебой, обнародованное Госдепом США.

Американский дипломат отметил большие риски для энергетической инфраструктуры Украины из-за постоянных российских атак.

По словам Блинкена, РФ продолжает жестокую кампанию, "направленную на ликвидацию энергетической инфраструктуры" - всего необходимого для того, чтобы было светло, тепло зимой.

"Мы решительно настроены помочь Украине защитить критическую инфраструктуру, а также, конечно, заменить и отремонтировать поврежденную", - заверил госсекретарь.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что оккупанты перед бегством из Херсона полностью уничтожили критическую инфраструктуру.

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