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В США в результате шторма погибли 6 человек

Новости » Происшествия    29.12.2018 - 06:43
В США в результате шторма погибли 6 человек
Иллюстративное фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

На одну из жертв упало дерево, в результате женщина погибла

В Соединенных Штатах вследствие снежного шторма в одной части страны и мощных ливней - в другой, погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что непогода затронула средний запад и юг США. В частности, штаты Дакота, Небраска и Минессота засыпало снегом, после которого начались сильные дожди. Это сделало дороги непроездными.

Кроме того, в штатах Луизиана и Миссисипи ливни вызвали наводнения, в результате которых уже пострадали более 50 млн человек.

Одна из жертв - 58-летняя жительница городка в Луизиане, - погибла после того, как на ее дом на колесах упало дерево. Еще трое жертв - женщина и двое мужчин, которые путешествовали с палатками, погибли в Теннеси во время того, когда пытались пересечь ручей.

Также затруднена ситуация на дорогах, из-за чего произошло несколько смертельных ДТП. Так, одного мужчину сбил насмерть фургон, поскольку водитель машины из-за плохой видимости не заметил пешехода.

Напомним, в Украине 29 декабря 2018 ожидается снег с дождем и гололедица на дорогах.

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