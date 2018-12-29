У США внаслідок шторму загинули 6 людей

Ілюстративне фото (Eduardo Munoz Alvarez/Getty Images)

На одну із жертв впало дерево, у результаті жінка загинула

У Сполучених Штатах внаслідок снігового шторму в одній частині країни та потужних злив в іншій загинули щонайменше шестеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на CNN.

Зазначається, що негода зачепила середній захід та південь США. Зокрема, штати Дакота, Небраска та Мінессота засипало снігом, після якого почалися сильні дощі. Це зробило дороги непроїзними.

Окрім того, у штатах Луїзіана та Міссісіпі зливи спричинили повені, внаслідок яких вже постраждали понад 50 млн осіб.

Одна із жертв - 58-річна мешканка містечка у Луїзіані, - загинула після того, як на її будинок на колесах впало дерево. Ще троє жертв - жінка та двоє чоловіків, які подорожували з наметами, загинули у Теннесі під час того, коли намагались перетнути струмок.

Також ускладнено ситуацію на дорогах, через що сталося кілька смертельних ДТП. Так, одного чоловіка збив насмерть фургон, оскільки водій машини через погану видимість не помітив перехожого.

Нагадаємо, в Україні 29 грудня 2018 очікується сніг з дощем та ожеледиця на дорогах.