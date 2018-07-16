В США в результате перестрелки с подозреваемым в убийстве ранены 3 полицейских

Подозреваемый был застрелен в результате ответного огня

В Канзасе (США) подозреваемый в убийстве ранил трех полицейских и был застрелен в результате ответного огня. Об этом сообщили в полиции, передает телеканал KCTV 5.

Полицейские выследили подозреваемого в убийстве во время ограбления индийского студента из Университета Миссури в Канзас-Сити, но подозреваемый открыл по ним огонь из винтовки, ранив двух сотрудников правоохранительных органов, и скрылся на машине вместе с неизвестным.

Вскоре полицейские обнаружили автомобиль и его пассажира и задержали его. Также им стало известно, что подозреваемый забаррикадировался рядом в доме.

Когда подозреваемый все-таки вышел оттуда, стреляя по полицейским, они открыли огонь в ответ, и мужчина был убит.

В результате последней перестрелки пострадал еще один полицейский.

Напомним, 5 июля на юге Швеции в городе Эребру произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.