У США в результаті перестрілки з підозрюваним у вбивстві поранено 3 поліцейських

Підозрюваний був застрелений в результаті вогню у відповідь

У Канзасі (США) підозрюваний у вбивстві поранив трьох поліцейських і був застрелений в результаті вогню у відповідь. Про це повідомили в поліції, передає телеканал KCTV 5.

Поліцейські вистежили підозрюваного у вбивстві під час пограбування індійського студента з Університету Міссурі в Канзас-Сіті, але він відкрив по них вогонь з рушниці, поранивши двох співробітників правоохоронних органів, і втік на машині разом з невідомим.

Незабаром поліцейські виявили автомобіль і його пасажира і затримали його. Також їм стало відомо, що підозрюваний забарикадувався в будинку.

Коли підозрюваний таки вийшов звідти, стріляючи по поліцейських, вони відкрили вогонь у відповідь і застрелили його.

У результаті останньої перестрілки постраждав ще один поліцейський.

Нагадаємо, 5 липня на півдні Швеції у місті Еребру сталася стрілянина, в результаті якої постраждали три людини.