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В США в результате ДТП с автобусом погибли два человека

Новости » Происшествия    06.12.2018 - 19:29
В США в результате ДТП с автобусом погибли два человека
Фото: место происшествия (twitter.com/KearneyHub)

В результате ДТП пострадали восемь девочек

В четверг, 6 декабря, в американском штате Иллинойс столкнулись грузовик с автобусом, который перевозил школьную баскетбольную команду, в результате ДТП погибли два человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN со ссылкой на полицию штата и представителей школы.

Сообщается, что авария произошла ночью. В результате ДТП пострадали восемь девочек. Их госпитализировали. Еще один человек, который на момент аварии находился в автобусе, был госпитализирован на вертолете.

Напомним, в понедельник, 3 декабря, в США в штате Арканзас автобус с детской футбольной командой попал в аварию, в результате которой один человек погиб и около 40 пострадали.

РБК-Украина писало, что в октябре в долине Сан-Фернандо, штат Калифорния (США) в ДТП с автобусом пострадали по меньшей мере 40 человек. Сообщается, что автобус врезался в несколько автомобилей и пробил разделительное ограждение, после чего выехал на встречную полосу шоссе 405. В настоящее время несколько полос автострады в южном направлении остаются перекрытыми.

Также в Кении в результате ДТП с автобусом погибли 50 человек. Авария произошла утром в округе Керичо, по словам очевидцев, автобус не вписался в крутой вираж в момент, когда трасса шла на подъем.

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