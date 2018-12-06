У США в результаті ДТП з автобусом загинули дві людини

Фото: місце події (twitter.com/KearneyHub)

В результаті ДТП постраждали вісім дівчаток

У четвер, 6 грудня, в американському штаті Іллінойс зіткнулися вантажівка з автобусом, який перевозив шкільну баскетбольну команду, в результаті ДТП загинули дві людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на CNN з посиланням на поліцію штату і представників школи.

Повідомляється, що аварія сталася вночі. В результаті ДТП постраждали вісім дівчаток. Їх госпіталізували. Ще один чоловік, який на момент аварії перебував в автобусі, був госпіталізований на вертольоті.

Нагадаємо, в понеділок, 3 грудня, в США в штаті Арканзас автобус із дитячою футбольною командою потрапив в аварію, в результаті якої одна людина загинула і близько 40 постраждали.

РБК-Україна писало, що в жовтні в долині Сан-Фернандо, штат Каліфорнія (США) в ДТП з автобусом постраждали щонайменше 40 людей. Повідомляється, що автобус врізався в кілька автомобілів і пробив огорожу, після чого виїхав на зустрічну смугу шосе 405. В даний час кілька смуг автостради в південному напрямку залишаються перекритими.

Також у Кенії в результаті ДТП з автобусом загинули 50 осіб. Аварія сталася вранці в окрузі Керічо, за словами очевидців, автобус не вписався в крутий віраж у момент, коли траса йшла на підйом.