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У США в результаті ДТП з автобусом з дітьми постраждали 40 осіб

Новини » Надзвичайні події    03.12.2018 - 15:14
У США в результаті ДТП з автобусом з дітьми постраждали 40 осіб
Фото: місце події (twitter.com/cnnbrk)

Водія транспортного засобу допитують

У понеділок, 3 грудня, в США в штаті Арканзас автобус із дитячою футбольною командою потрапив в аварію, в результаті якої одна людина загинула і близько 40 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на поліцію штату.

Як повідомляється, ДТП сталася в районі міста Бентон. Автобус, який прямував з Техасу в місто Мемфіс штату Теннессі, з'їхав з дороги і перекинувся. Водія транспортного засобу допитують.

Яка команда потрапила в аварію не вказується. За даними поліції, футболісти брали участь у матчі чемпіонату в Далласі. Дітям, які їхали в автобусі, було від восьми до 12 років.

Зазначимо, в жовтні в долині Сан-Фернандо штату Каліфорнія (США) в ДТП з автобусом постраждали щонайменше 40 осіб. Повідомляється, що автобус врізався в кілька автомобілів і пробив розділову огорожу, після чого виїхав на зустрічну смугу шосе 405. В даний час кілька смуг автостради в південному напрямку залишаються перекритими.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що у Кенії в результаті ДТП з автобусом загинули 50 осіб. Аварія сталася вранці в окрузі Керічо, за словами очевидців, автобус не вписався в крутий віраж у момент, коли траса йшла на підйом.

 

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