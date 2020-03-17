В США отсрочили уплату налогов на 3 месяца из-за коронавируса

Фото: Стивен Мнучин (flickr.com/imfphoto)

По словам министра финансов США, данная мера высвободит 300 млрд долларов ликвидности в экономике США

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки предоставило американским предпринимателям дополнительные 90 дней для уплаты налогов в связи с кризисом из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Los Angeles Times.

По словам министра финансов Стивена Мнучина, физические лица могут отложить налоговые обязательства на сумму до 1 млн. долларов, а большие корпорации - на 10 млн. долларов.

"Все, что вам нужно сделать, это подать ваши налоги. Вы автоматически не будете получать начисленные проценты и штрафы", - сказал Мнучин.

По его словам, данная отсрочка высвободит 300 млрд долларов ликвидности в экономике США, поскольку у частных лиц и предприятий будет больше времени для уплаты налогов.

"Это общий шаг к тому, чтобы предоставить американцам и предприятиям доступ к финансовым ресурсам, в которых они нуждаются в период экономических и социальных потрясений", - добавил глава финансового комитета Сената США Чак Грассли.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп намерен попросить у Конгресса 850 млрд долларов чрезвычайного финансирования во избежание рецессии из-за пандемии коронавируса.

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