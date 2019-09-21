США решили направить дополнительные войска в Саудовскую Аравию

Президент США Дональд Трамп принял решение о введении дополнительных американских войск и поставку военной техники на территорию Саудовской Аравии и ОАЭ после атак на нефтяные объекты. Об этом сообщил министр обороны США Марк Эспер, пишет DW.

Он считает, что развертывание дополнительного контингента в регионе произойдет в ближайшие дни. По словам Эспера, это усиление носит оборонительный характер и стало ответом на запросы о подкреплении со стороны Саудовской Аравии и ОАЭ. Войска США сосредоточат внимание в первую очередь на воздушной и противоракетной обороне.

Эспер также сообщил, что США будут работать над тем, чтобы ускорить поставки военной техники в эти страны.

Министр обороні США также подтвердил, что считает Тегеран причастным к атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

Напомним, арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию на севере от йеменского порта Ходейда в ответ на атаку на нефтеперерабатывающие объекты Saudi Aramco. Ответственность за атаки взяли на себя хуситы.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удары по объектам нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии с разрешения верховного руководителя страны аятоллы Хаменеи.