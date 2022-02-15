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США о решении Госдумы по "ЛДНР": очередная попытка нарушить суверенитет Украины

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Киев, Вторник 15 февраля 2022 16:21
США о решении Госдумы по "ЛДНР": очередная попытка нарушить суверенитет Украины Фото: дипмиссия посольства США в Киеве отреагировала на решение Госдумы по "ЛДНР" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Киеве назвало решение Государственной Думы РФ, направить президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой о признании так называемых "ЛДНР", очередной попыткой покушения на суверенитет Украины. Также в дипмисси считают, что этот шаг Москвы нарушает минские соглашения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Украине.

"Голосование в Думе по "ЛНР/ДНР" сегодня является очередной одиозной попыткой нарушить суверенитет Украины", - говорится в сообщении дипмиссии.

В посольстве США также отметили, что сегодняшнее решение Госдумы - это явное нарушение минских соглашений, обязывающих подписантов реинтегрировать эти регионы в Украину.

Напомним, Государственная дума РФ 15 февраля поддержала обращение к президенту России Владимиру Путину о признании "ЛДНР".

Отметим, в Министерстве иностранных дел Украины назвали возможное признание Россией "ЛНДР" сознательным выходом из минских соглашений.

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