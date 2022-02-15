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США про рішення Держдуми щодо "ЛДНР": чергова спроба порушити суверенітет України

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Київ, Вівторок 15 лютого 2022 16:21
США про рішення Держдуми щодо "ЛДНР": чергова спроба порушити суверенітет України Фото: дипмісія посольства США в Києві відреагувала на рішення Держдуми по "ЛДНР" (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Посольство США в Києві назвало рішення Державної Думи РФ, направити президенту Росії Володимиру Путіну звернення з проханням про визнання так званих "ЛДНР", черговою спробою замаху на суверенітет України. Також в дипміссі вважають, що цей крок Москви порушує мінські угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство США в Україні.

"Голосування в Думі по "ЛНР/ДНР" сьогодні є черговою одіозною спробою порушити суверенітет України", - йдеться в повідомленні дипмісії.

У посольстві США також зазначили, що сьогоднішнє рішення Держдуми - це явне порушення Мінських угод, які зобов'язують підписантів реінтегрувати ці регіони в Україну.

Нагадаємо, Державна дума РФ 15 лютого підтримала звернення до президента Росії Володимира Путіну про визнання "ЛДНР".

Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ України назвали можливе визнання Росією "ЛНДР" свідомим виходом з мінських угод.

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