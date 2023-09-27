США рекомендують Україні підвищити тарифи на світло та газ: що кажуть у Мінсоцполітики

Вона зазначила, що сутність рекомендацій США полягає в тому, щоб підвищити тарифи на газ і електроенергію. Одночасно з цим варто балансувати зростання цін субсидіями для тих громадян, чий розмір платіжки перевищує 15% від їхнього заробітку.

Жолнович зазначила, що Україна готова до впровадження такої рекомендації.

"Так, ми до цього готові... У бюджеті на 2024 рік передбачили 50 млрд гривень на субсидії", - сказала вона.

Що цьому передувало

Нещодавно США передали Україні перелік пріоритетних реформ для якнайшвидшої інтеграції в Європу. Зокрема, Штати рекомендують Україні ввести програму лібералізації тарифів на природний газ та електроенергію, а також забезпечити підтримку громадян субсидіями.

Зазначимо, що лібералізація не означає, що тарифи обов'язково мають підвищити. Проте це дасть можливість енергокомпаніям самостійно визначати вартість комунальних послуг. Наразі ж тарифи у ручному режимі регулює Кабмін.

При цьому раніше в уряді заявляли, що не будуть підвищувати тарифи на газ, тепло та гарячу воду щонайменше до кінця опалювального сезону.

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