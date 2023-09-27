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США рекомендуют Украине повысить тарифы на свет и газ: что говорят в Минсоцполитики

Фото: США рекомендуют Украине повысить тарифы на свет и газ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина готова ввести рекомендацию США по повышению тарифов на газ и электроэнергию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра соцполитики Оксану Жолнович в эфире телемарафона.

Она отметила, что сущность рекомендаций США состоит в том, чтобы повысить тарифы на газ и электроэнергию. В то же время следует балансировать рост цен субсидиями для тех граждан, чей размер платежки превышает 15% от их заработка.

Жолнович отметила, что Украина готова к введению такой рекомендации.

"Да, мы к этому готовы... В бюджете на 2024 год предусмотрели 50 млрд гривен на субсидии", - сказала она.

Что этому предшествовало

Недавно США передали Украине перечень приоритетных реформ для скорейшей интеграции в Европу. В частности, Штаты рекомендуют Украине ввести программу либерализации тарифов на газ и электроэнергию, а также обеспечить поддержку граждан субсидиями.

Отметим, что либерализация не означает, что тарифы обязательно должны быть повышены. Однако это позволит энергокомпаниям самостоятельно определять стоимость коммунальных услуг. На данный момент тарифы в ручном режиме регулирует Кабмин.

При этом ранее в правительстве заявляли, что не будут повышать тарифы на газ, тепло и горячую воду как минимум до конца отопительного сезона.

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