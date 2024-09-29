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США не рекомендуют Израилю начинать наземную операцию в Ливане, - WP

США, Воскресенье 29 сентября 2024 18:04
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США не рекомендуют Израилю начинать наземную операцию в Ливане, - WP Фото: США не рекомендуют Израилю начинать наземную операцию в Ливане (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Официальные лица США считают, что "совершенные Израилем операции привели к разгрому "Хезболлы". І не рекомендуют осуществлять наземную военную операцию в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Источники издания отметили, что "должностные лица США по-прежнему рекомендуют Израилю не начинать наземное вторжение в Ливан", поскольку это лишь усложнит попытки Израиля ослабить "Хезболлу".

Издание отметило, что высокопоставленные должностные лица администрации американского президента Джо Байдена заявили, что они все еще оценивают ситуацию в Ливане и свои последующие шаги, предупредив, что трудно предположить, что может произойти после гибели лидера "Хезболлы" Хасана Насралли в результате авиаудара Израиля.

В то же время известно, что войска США в регионе готовятся к возможному ответу Ирана на убийство Насраллы.

WP отметило, что один из сотрудников администрации высокого ранга сказал, что США готовятся к ряду возможных ответных действий, включая прямой ответ со стороны "Хезболлы", атаки подконтрольных Ирану сил, таких как хуситы в Йемене, атаки Ирана на военных США в регионе или непосредственный ракетный удар Ирана по Израилю.

Ликвидация лидера "Хезболлы"

Напомним, что в пятницу армия Израиля нанесла удары по столице Ливана, что привело к гибели Насраллы. Утром субботы Израиль официально заявил о ликвидации лидера "Хезболлы" Хасана Насралла, возглавлявшего группировку "Хезболла" на протяжении более 30 лет.

Детальнее о том, что известно о Хасане Насралле и почему он стал целью атаки Израиля, можно узнать - в материале РБК-Украина.

Стоит также отметить, что СМИ уже назвали предполагаемого преемника убитого главаря "Хезболлы".

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