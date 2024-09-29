США не рекомендуют Израилю начинать наземную операцию в Ливане, - WP

Официальные лица США считают, что "совершенные Израилем операции привели к разгрому "Хезболлы". І не рекомендуют осуществлять наземную военную операцию в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Источники издания отметили, что "должностные лица США по-прежнему рекомендуют Израилю не начинать наземное вторжение в Ливан", поскольку это лишь усложнит попытки Израиля ослабить "Хезболлу".

Издание отметило, что высокопоставленные должностные лица администрации американского президента Джо Байдена заявили, что они все еще оценивают ситуацию в Ливане и свои последующие шаги, предупредив, что трудно предположить, что может произойти после гибели лидера "Хезболлы" Хасана Насралли в результате авиаудара Израиля.

В то же время известно, что войска США в регионе готовятся к возможному ответу Ирана на убийство Насраллы.

WP отметило, что один из сотрудников администрации высокого ранга сказал, что США готовятся к ряду возможных ответных действий, включая прямой ответ со стороны "Хезболлы", атаки подконтрольных Ирану сил, таких как хуситы в Йемене, атаки Ирана на военных США в регионе или непосредственный ракетный удар Ирана по Израилю.