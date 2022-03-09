В США рекомендуют гражданам перед поездкой в Украину оставить образцы ДНК

США призывают своих граждан немедленно выехать из Украины из-за войны, советуют воздержаться от путешествий в страну ввиду небезопасности, а тем американцам, кто все же решился отправиться - дали ряд рекомендаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационный бюллетень от Бюро консульских дел Госдепартамента США.
В рекомендациях относительно поездок в зоны повышенного риска отмечается, что если граждане США, которые в настоящее время не находятся в Украине, но решили проигнорировать советы воздержаться от путешествий, перед отправлением следует предпринять, в том числе, следующие шаги:
"Граждане США, выезжающие за границу, всегда должны иметь план действий в чрезвычайных ситуациях. Просмотрите контрольный список путешественника", - говорится в информационном бюллетене.
В ведомстве напомнили, что Федеральное авиационное управление запрещает гражданской авиации США летать в воздушном пространстве Украины из-за боевых действий.
Ранее сообщалось, что в Интернациональный легион едут тысячи добровольцев защищать Украину, среди них и американцы. Так, по информации СНБО, уже более 3 тысяч американцев подали заявки на вступление в Международный легион Украины.
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