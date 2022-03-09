У США рекомендують громадянам перед поїздкою в Україну залишити зразки ДНК

США закликають своїх громадян негайно виїхати з України через війну, радять утриматися від подорожей до країни через небезпеку, а тим американцям, хто все ж зважився відправитися - дали ряд рекомендацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційний бюлетень від Бюро консульських справ Держдепартаменту США.
У рекомендаціях щодо поїздок в зони підвищеного ризику зазначається, що якщо громадяни США, які нині не перебувають в Україні, але вирішили проігнорувати поради утриматися від подорожей, перед відправленням слід зробити, серед іншого, наступні кроки:
"Громадяни США, які виїжджають за кордон, завжди повинні мати план дій у надзвичайних ситуаціях. Перегляньте контрольний список мандрівника", - йдеться в інформаційному бюлетені.
У відомстві нагадали, що Федеральне авіаційне управління забороняє цивільній авіації США літати в повітряному просторі України через бойові дії.
Раніше повідомлялося, що в Інтернаціональний легіон їдуть тисячі добровольців захищати Україну, серед них і американці. Так, за інформацією РНБО, вже понад 3 тисячі американців подали заявки на вступ до Міжнародного легіону України.
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