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США разыскивают российского агента. Обещают 250 тысяч долларов вознаграждения

Автор: Дмитрий Левицкий

Федеральное бюро расследований США разыскивает российского агента влияния Константина Климника. США считают, что он вместе с украинцем Андреем Деркачем и другими агентами России влиял на президентские выборы.

Об этом сообщило посольство США в Украине на странице в Twiiter.

"Вместе с Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами, он пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США с Украиной", - заявили в посольстве.

За предоставление информации о Килимнике, которая поможет его арестовать, американские правоохранители обещают вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов.

Килимник родился в Кривом Роге в 1970 году, но имеет российское гражданство. В феврале 2018 года суд США выдал ордер на его арест после того, как ему предъявили обвинения во вступлении в преступный сговор с целью мошенничества на территории США.

Напомним, американская разведка заявила о вмешательстве в выборы президента США в 2020 году со стороны России и Ирана. Москва для влияния на американские выборы использовала украинских политиков.

В ответ на вмешательство в выборы Администрация США планирует ввести санкции против России. Когда именно введут новые санкции, пока неизвестно.

Добавим, в начале года США обвинили во вмешательстве в выборы украинского нардепа Александра Дубинского. Вашингтон внес Дубинского в санкционный список.

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