США розшукують російського агента. Обіцяють 250 тисяч доларів винагороди

"Разом з Деркачем і іншими пов'язаними з російською розвідкою особами, він намагався вплинути на вибори у США і зашкодити зв'язкам США з Україною", - заявили в посольстві.

За надання інформації про Килимника, яка допоможе його арештувати, американські правоохоронці обіцяють винагороду у розмірі до 250 тисяч доларів.

Килимник народився в Кривому Розі в 1970 році, але має російське громадянство. У лютому 2018 року суд США видав ордер на його арешт після того, як йому висунули обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою шахрайства на території США.