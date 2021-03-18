США розшукують російського агента. Обіцяють 250 тисяч доларів винагороди

Федеральне бюро розслідувань США розшукує російського агента впливу Костянтина Климника. США вважають, що він разом з українцем Андрієм Деркачем та іншими агентами Росії впливав на президентські вибори.
Про це повідомило посольство США в Україні на сторінці у Twiiter.
"Разом з Деркачем і іншими пов'язаними з російською розвідкою особами, він намагався вплинути на вибори у США і зашкодити зв'язкам США з Україною", - заявили в посольстві.
За надання інформації про Килимника, яка допоможе його арештувати, американські правоохоронці обіцяють винагороду у розмірі до 250 тисяч доларів.
Килимник народився в Кривому Розі в 1970 році, але має російське громадянство. У лютому 2018 року суд США видав ордер на його арешт після того, як йому висунули обвинувачення у вступі в злочинну змову з метою шахрайства на території США.
Нагадаємо, американська розвідка заявила про втручання у вибори президента США у 2020 році з боку Росії та Ірану. Москва для впливу на американські вибори використовувала українських політиків.
У відповідь на втручання у вибори Адміністрація США планує ввести санкції проти Росії. Коли саме введуть нові санкції, поки що невідомо.
Додамо, на початку року США звинуватили у втручанні у вибори українського нардепа Олександра Дубінського. Вашингтон вніс Дубинського до санкційного списку.