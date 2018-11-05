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США дозволили Південній Кореї купувати іранську нафту

Новини » Економіка    05.11.2018 - 10:47
Ілюстративне фото (flickr.com Natig Sharifov)
Ілюстративне фото (flickr.com Natig Sharifov)

Сеул отримав тимчасовий дозвіл на закупівлі в Ірані газового конденсату і проведення транзакцій, пов'язаних з оплатою поставок

Південна Корея стала першою країною-виключенням з санкцій Сполучених Штатів Америки, метою яких є скорочення експорту іранської нафти. Про це сказано в заяві офіційного представника південнокорейського уряду, передає РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зазначено, що Південна Корея залишається одним з найбільших імпортерів іранської нафти і газового конденсату в Азії. Підкреслюється, що поставки іранської ресурсів мають критичну важливість для корейської нафтохімічної промисловості.

Так, минулого тижня Сеул звернувся до Штатів із проханням забезпечити "максимальну гнучкість" у питанні введення вторинних санкцій, які могли торкнутися і Південної Кореї.

Таким чином південнокорейські імпортери отримали тимчасовий дозвіл на закупівлі в Ірані газового конденсату і проведення транзакцій, пов'язаних з оплатою поставок. Відповідно до законодавства США, ці послаблення можуть бути гарантовані Південній Кореї на термін до 180 днів.

Як писало РБК-Україна раніше, державний секретар США Майк Помпео і глава Мінфіну США Стівен Мнучін зробили офіційну заяву, згідно з якою восьми країнам буде дозволено купувати нафту в Ірану без ризику санкцій. Держсекретар підкреслив, що натомість країни повинні будуть продемонструвати "істотне скорочення" поставок сирої нафти з цієї країни.

Також анонсувалося, що повний список країн Держдеп оприлюднить у понеділок, 5 листопада.

Нагадаємо, Адміністрація президента США Дональда Трампа відновлює всі санкції проти Ірану, які були зняті в рамках ядерної угоди 2015 року. Так, санкції торкнуться експорту нафти, судноплавства, банкової і всіх інших галузей, що стосуються економіки.

Додамо, Іран відреагував на відновлення санкцій США. У МЗС країни заявили, що нові санкції США будуть в основному мати "психологічний вплив".

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІранСанкціїЮжная Корея
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