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В США разрешили вооруженным офицерам расследовать нарушения на выборах

США, Пятница 06 ноября 2020 04:26
В США разрешили вооруженным офицерам расследовать нарушения на выборах
Фото: протесты в Вашингтоне (twitter.com/SegravesNBC4)
Автор: Артур Родивилов

Министерство юстиции США одобрило привлечение вооруженных офицеров для расследование случаев мошенничества при подсчете голосов. Решение принято в обход закона о выборах.

Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что это делается, несмотря на закон США, запрещающий присутствие федеральных должностных лиц в день выборов.

"Официальная делегация, возглавляемая членом администрации Трампа Биллом Барром, сообщили федеральной прокуратуре, что закон применяется только 3 ноября, а не через несколько дней после этого", - говорится в сообщении.

Пояснение Минюста последовало вскоре после заявления президента США Дональда Трампа о намерении оспорить в суде подсчет голосов избирателей в некоторых штатах и даже остановить там этот процесс.

Напомним, в США на фоне подсчетов голосов на выборах президента начались протесты. На улицы начали выходить люди с требованиями, чтобы власти "подсчитывали каждый голос" и остановили применение силы полицейскими.

Ранее РБК-Украина писало, что в Нью-Йорке на акции протеста после выборов демонстранты устроили беспорядки. Полиция задержала не менее 20 протестующих.

Отметим, сейчас в США завершается подсчет голосов на выборах президента. Кандидат от демократов Джо Байден имеет небольшое преимущество, хотя за прошедшие сутки и Байден и Дональд Трамп сократили разрыв в ключевых "колеблющихся" штатах.

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