В Нью-Йорке в ходе протестов после выборов задержали более 20 человек

Фото: протесты в Нью-Йорке (twitter.com/nypdnews)

В Нью-Йорке правоохранители задержали более 20 участников акций протеста, которые возникли после выборов президента США. Демонстранты устроили поджоги и вступили в столкновение с полицией.

Об этом сообщили в департаменте полиции Нью-Йорка.

В полиции отметили, что группа людей начала разжигать костры, бросаться мусором и яйцами. Также у некоторых задержанных изъяли петарды, электрошокеры и ножи.

These weapons, confiscated at protests tonight, put others at risk. Bringing weapons to peaceful protests cannot and will not be tolerated. We are currently working to de-escalate the situation. Anyone caught with a weapon will be arrested. pic.twitter.com/GiCDv74ncT — NYPD NEWS (@NYPDnews) November 5, 2020

"Мы арестовали более 20 человек, которые пытались захватить мирный протест, разжигая костры, бросая мусор и яйца на Манхэттене. Подобные действия недопустимы. Агитаторы, совершающие эти действия, будут арестованы", - сообщили в полиции.

Hundreds of protesters who'd gathered in West Village in NYC tonight are being violently attacked, kettled and arrested by the NYPD.#Elections2020 #NYCprotests #ACABpic.twitter.com/OqPq6ekfpC — Left Voice (@left_voice) November 5, 2020

Ранее РБК-Украина писало, что в США на фоне подсчетов голосов на выборах президента начались протесты. На улицы начали выходить люди с требованиями, чтобы власти "подсчитывали каждый голос" и остановили применение силы полицейскими.

Отметим, сейчас в США завершается подсчет голосов на выборах президента. Кандидат от демократов Джо Байден имеет небольшое преимущество, хотя за прошедшие сутки и Байден и Дональд Трамп сократили разрыв в ключевых "колеблющихся" штатах.