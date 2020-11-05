"Посчитайте каждый голос": полиция начала задерживать протестующих в США

Фото: силовики в США (twitter.com/kscullinfox9)

На фоне подсчетов голосов на выборах президента США в стране начались протесты. Полиция начала арестовывать протестующих.

Об этом сообщает The Guardian.

Полиция задерживает протестующих в Миннеаполисе и Орегоне. Люди выходят на улицы с требованиями, чтобы власти "подсчитывали каждый голос" и остановили применение силы полицейскими.

В Портленде некоторых людей взяли под стражу.

Demonstrators have been stuck on 94 for at least an hour, police not letting them exit. Police say they’re all under arrest. Unclear what’s going to happen to the 500+ people. pic.twitter.com/uKqTIjeQ53 — Karen Scullin FOX9 (@kscullinfox9) November 5, 2020

Активисты из разных групп, включая Black Lives Matter, группы климатической справедливости и группы по защите прав иммигрантов, мирно маршируют. Демонстрация была организована организацией Twin Cities for Justice 4 Jamar в сотрудничестве с Национальным альянсом против расизма и политического регресса.

В США продолжается подсчет голосов на выборах президента.

По последним данным, разница между Дональдом Трампом и Джо Байденом составляет 0,8% - около 30 тысяч голосов, неподсчитанными остаются еще 2% бюллетеней.

РБК-Украина писало, что агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности США пока не зафиксировало доказательств иностранного вмешательства в выборы 2020. Однако агентство продолжает следить за этим.