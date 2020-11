"Посчитайте каждый голос": полиция начала задерживать протестующих в США

На фоне подсчетов голосов на выборах президента США в стране начались протесты. Полиция начала арестовывать протестующих.

Об этом сообщает The Guardian.

Полиция задерживает протестующих в Миннеаполисе и Орегоне. Люди выходят на улицы с требованиями, чтобы власти "подсчитывали каждый голос" и остановили применение силы полицейскими.

В Портленде некоторых людей взяли под стражу.

Demonstrators have been stuck on 94 for at least an hour, police not letting them exit. Police say they’re all under arrest. Unclear what’s going to happen to the 500+ people. pic.twitter.com/uKqTIjeQ53