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В США дозволили збройним офіцерам розслідувати порушення на виборах

США, П'ятниця 06 листопада 2020 04:26
В США дозволили збройним офіцерам розслідувати порушення на виборах
Фото: протести у Вашингтоні (twitter.com/SegravesNBC4)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство юстиції США схвалило залучення озброєних офіцерів для розслідування випадків шахрайства при підрахунку голосів. Рішення прийняте в обхід закону про вибори.

Про це повідомляє Fox News.

Наголошується, що це робиться, попри закон США, який забороняє присутність федеральних посадових осіб в день виборів.

"Офіційна делегація, очолювана членом адміністрації Трампа Біллом Барром, повідомила федеральній прокуратурі, що закон застосовується тільки 3 листопада, а не через кілька днів після цього", - йдеться в повідомленні.

Пояснення Мін'юсту послідувало незабаром після заяви президента США Дональда Трампа про намір оскаржити в суді підрахунок голосів виборців у деяких штатах і навіть зупинити там цей процес.

Нагадаємо, в США на тлі підрахунків голосів на виборах президента почалися протести. На вулиці почали виходити люди з вимогами, щоб влада "підраховувала кожен голос" і зупинила застосування сили поліцейськими.

Раніше РБК-Україна писало, що в Нью-Йорку на акції протесту після виборів демонстранти влаштували безлади. Поліція затримала щонайменше 20 протестувальників.

Зазначимо, зараз у США завершується підрахунок голосів на виборах президента. Кандидат від демократів Джо Байден має невелику перевагу, хоча за минулу добу і Байден і Дональд Трамп скоротили розрив у ключових "хитких" штатах.

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Новини України В світі Джозеф БайденДональд ТрампВибори в США

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