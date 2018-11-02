США дозволять 8 країнам купувати іранську нафту без ризику санкцій, - Помпео

Фото: Майк Помпео (flickr.com)

Натомість країни повинні будуть продемонструвати "істотне скорочення" поставок сирої нафти з цієї країни

Державний секретар США Майк Помпео і глава Мінфіну США Стівен Мнучін зробили офіційну заяву, згідно з якою Штати дозволять восьми країнам купувати нафту в Ірану без ризику санкцій. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Washington Post.

Помпео підкреслив, що натомість країни повинні будуть продемонструвати "істотне скорочення" поставок сирої нафти з цієї країни.

Повідомляється, що повний список країн Держдеп оприлюднить у понеділок. За словами держсекретаря, США вже домоглися скорочення експорту іранської нафти на 1 млн барелів навіть без відновлення "енергетичних" санкцій.

Додамо, 5 листопада США відновлять ту частину санкцій проти Ірану, які передбачають обмеження на покупку нафти у цієї країни. Помпео підтвердив, що кінцева мета Штатів - повне припинення експорту іранської нафти.

Нагадаємо, раніше високопоставлений співрозмовник Bloomberg в Білому домі повідомляв, що в числі таких країн Японія, Індія і Південна Корея. Джерело також анонсувало, що глава Державного департаменту США Майк Помпео офіційно оголосить кількість країн, що отримали дозволи, в п'ятницю, а в понеділок, 5 листопада, з введенням санкцій стануть відомі і конкретні країни, які отримали дозволи.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Ірану Хассан Рухані заявив, що його країна не боїться нових американських санкцій.