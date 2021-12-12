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США разрабатывают контрмеры против России на случай вторжения в Украину

Автор: Валерия Полищук

Соединенные Штаты готовы принять различные меры в отношении России в случае вторжения в Украину. При этом США продолжают укреплять оборону Украины, чтобы страна могла лучше защитить себя, если Россия предпримет агрессию.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC.

"Президент Джо Байден ясно сказал президенту Владимиру Путину, и я ясно говорил это министру Сергею Лаврову, что мы рассматриваем и готовы предпринять различные шаги, от которых раньше воздерживались, что может привести к огромным последствиям для России", - заявил он.

При этом он добавил, что главы МИД G7 на встрече в Ливерпуле продемонстрировали решимость противостоять российской агрессии.

"Мы ясно заявили, что будут огромные последствия, если Россия решит возобновить агрессивные действия против Украины", - добавил Блинкен.

Напомним, аналитик Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан сообщил, что Украина нуждается в сотнях ракет Javelin, чтобы отразить возможное наступление российских войск.

Кроме того, США и Германия обсудили агрессию России против Украины.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиУкраинаЭнтони Блинкен