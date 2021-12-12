США розробляють контрзаходи проти Росії на випадок вторгнення в Україну

Сполучені Штати готові вжити різних заходів щодо Росії у разі вторгнення в Україну. При цьому США продовжують зміцнювати оборону України, щоб країна могла краще захистити себе, якщо Росія здійснить агресію.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC .

"Президент Джо Байден ясно сказав президенту Володимиру Путіну, і я ясно говорив це міністру Сергію Лаврову, що ми розглядаємо і готові зробити різні кроки, від яких раніше утримувалися, що може привести до величезних наслідків для Росії", - заявив він.

При цьому він додав, що глави МЗС G7 на зустрічі в Ліверпулі продемонстрували рішучість протистояти російській агресії.

"Ми ясно заявили, що будуть величезні наслідки, якщо Росія вирішить відновити агресивні дії проти України", - додав Блінкен.