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В США разорвался трубопровод

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США, Четверг 13 января 2022 02:37
В США разорвался трубопровод Фото: в США разлив дизельного топлива произошел из-за разрыва трубопровода (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

В США недалеко от Нового Орлеана разорвался корродированный трубопровод. Это привело к разливу более 1,1 миллиона литров дизельного топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам государственных и местных чиновников, большая часть топлива слилась в два искусственных пруда, называемых "карьерами". Это привело к гибели рыб, птиц и других животных.

"В результате разлива погибло 2300 рыб и более 100 других животных, в том числе 39 змей, 32 птицы, несколько угрей и голубой краб", - сообщили в Департаменте дикой природы и рыболовства Луизианы.

Также отмечается, что около 130 животных - 72 аллигатора, 23 птицы, 20 змей и 12 черепах - были отловлены для реабилитации.

Отмечается, что разорвавшемуся трубопроводу 42 года. В 2020 году проверка трубопровода Meraux Pipeli выявила внешнюю коррозию вдоль 7-метрового участка трубы в том же месте, где произошел разлив.

Но ремонт был отложен, и линия продолжала работать после того, как последующая проверка показала, что коррозия не настолько сильна, чтобы требовать немедленного ремонта.

Вице-президент PBF Майкл Карлович сообщил, что компания отремонтировала линию после разлива и возобновила работу. Также прошла работа сбору топлива, пролитого в искусственные водоемы.

"Было собрано около 1,2 миллиона литров дизельного топлива - эта цифра включает как разлитое топливо, так и дизельное топливо, оставшееся внутри трубопровода после аварии" - говорится в сообщении.

Напомним, что в Калифорнии также произошел разлив нефти. Дело передано в прокуратуру.

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