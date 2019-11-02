В США разбился военный самолет, есть погибший

Фото: место происшествия (из открытых источников)

На борту находился один человек

Во Флориде (штат США) во время авиационного шоу разбился военный самолет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Отмечается, что в результате авиакатастрофы погиб пилот.

"Один человек погиб во второй половине дня пятницу в результате авиакатастрофы на авиашоу "Стюарт" в штате Флорида", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Федеральном управлении авиации США, авария произошла с военным самолетом Grumman OV-1 Mohawk около 13:15 по местному времени. На борту находился только один пилот.

В пятницу состоялся первый из трех дней авиашоу "Стюарт" в штате Флорида. Местная власть заявила, что остальные мероприятия, запланированные на этот день, перенесли на субботу.

Ранее сообщалось, что в воздухе над ранчо в штате Техас (США) столкнулись два вертолета, в результате чего погибли два человека.

РБК-Украина писало, что в центральной Колумбии упал вертолет Bell 412, принадлежавший до президентского авиапарка, в результате чего погибли все шестеро членов экипажа.