ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У США розбився військовий літак, є загиблий

Новини » Надзвичайні події     02.11.2019 - 02:53
У США розбився військовий літак, є загиблий
Фото: місце події (з відкритих джерел)

На борту перебувала одна людина

У Флориді (штат США) під час авіаційного шоу розбився військовий літак. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що внаслідок авіакатастрофи загинув пілот.

"Одна людина загинула у другій половині дня п'ятниці внаслідок авіакатастрофи на авіашоу "Стюарт" у штаті Флорида", - йдеться в повідомленні.

Як уточнили у Федеральному управлінні авіації США, аварія сталася з військовим літаком Grumman OV-1 Mohawk близько 13:15 за місцевим часом. На борту перебував лише один пілот.

У п'ятницю відбувся перший з трьох днів авіашоу "Стюарт" у штаті Флорида. Місцева влада заявила, що решта заходів, запланованих на цей день, перенесена на суботу.

Раніше повідомлялося, що у повітрі над ранчо в штаті Техас (США) зіткнулися два вертольоти, в результаті чого загинули дві людини.

РБК-Україна писало, що у центральній Колумбії впав гелікоптер Bell 412, що належав до президентського авіапарку, унаслідок чого загинули всі шестеро членів екіпажу.

В Росії у пасажирського літака відмовив двигун В Ізраїлі сталася НП з літаком Нетаньяху
Новини України аварияЛітак
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся