В США разбился военный самолет, оба пилота погибли

В американском штате Алабама потерпел крушение военный самолет NorthropT-38, который совершал учебный полет. В результате происшествия погибли два пилота.

Как сообщается, двухместный реактивный самолет упал недалеко от регионального аэропорта Монтгомери возле поля Даннелли. Он разбился около жилого района, но не задел никаких строений. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции, пожарные и представители национальной гвардии ВВС.

Отметим, самолет NorthropT-38 Talon используется не только в учебных миссиях ВВС США, но и в военно-морских силах. Учебную команду обычно составляют инструктор и студент-пилот.