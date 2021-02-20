У США розбився військовий літак, обидва пілоти загинули

В американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. У результаті події загинули два пілоти.
Про це повідомляє Foxnews.
Як повідомляється, двомісний реактивний літак впав недалеко від регіонального аеропорту Монтгомері біля поля Даннеллі. Він розбився біля житлового району, але не зачепив ніяких будівель. На місце інциденту оперативно прибули співробітники поліції, пожежники та представники національної гвардії ВПС.
Зазначимо, літак NorthropT-38 Talon використовується не тільки в навчальних місіях ВПС США, але та у військово-морських силах. Навчальну команду зазвичай складають інструктор і студент-пілот.
Нагадаємо, раніше винищувач сербської армії "МіГ-21" розбився на заході країни, у результаті чого загинули двоє пілотів. Літак впав в районі села Бразіні, а його уламки впали у двір одного з будинків, поранивши місцевого жителя.
Також РБК-Україна писало, що в штаті Вірджинія (США) розбився літак E-2C Hawkeye ВМС США, однак членам екіпажу вдалося врятуватися.
Крім того, на півдні Філіппін сталася аварія вертольота Повітряних сил, у резултаті чого загинули чотири військових.