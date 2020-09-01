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В США разбился военный самолет, экипажу удалось спастись

Автор: Надежда Собенко

В штате Вирджиния (США) разбился самолет E-2C Hawkeye ВМС США. Членам экипажа удалось спастись.

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Об этом сообщает Navy Times.

Самолет Hawkeye выполнял тренировочный полет в 16:05 (23:05 по киевскому времени), когда потерпел крушение в районе острова Уоллопс, к северо-востоку от Норфолка.

Отмечается, что два пилота и два члена экипажа выпрыгнули с парашютом через главную дверь кабины.

Напомним, 7 августа в Индии пассажирский самолет авиакомпании Air India Express со 191 человеком на борту вылетел за пределы посадочной полосы в аэропорту города Кожикоде в штате Керала, погибло 20 человек.

Ранее в Германии самолет Pilatus PC 2 упал на территории аэропорта Герингсдорф; в результате аварии серьезные травмы получил мужчина, который находился в самолете.

Кроме того, два самолета столкнулись в небе над Аляской; в результате авиакатастрофы погибли семь человек, в том числе член нижней палаты законодательного собрания Аляски.

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