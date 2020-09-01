ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У США розбився військовий літак, екіпажу вдалося врятуватися

Автор: Надія Собенко

В штаті Вірджинія (США) розбився літак E-2C Hawkeye ВМС США. Членам екіпажу вдалося врятуватися.

Популярні новини

Про це повідомляє Navy Times.

Літак Hawkeye виконував тренувальний політ о 16:05 (23:05 за київським часом), коли зазнав аварії в районі острова Воллопс, на північний схід від Норфолка.

Відзначається, що два пілоти і два члени екіпажу вистрибнули з парашутом через головні двері кабіни.

Нагадаємо, 7 серпня В Індії пасажирський літак авіакомпанії Air India Express зі 191 людиною на борту вилетів за межі посадкової смуги в аеропорту міста Кожикоде у штаті Керала, загинуло 20 осіб.

Раніше у Німеччині літак Pilatus PC 2 впав на території аеропорту Герінгсдорф; в результаті аварії серйозні травми отримав чоловік, який перебував в літаку.

Крім того, два літаки зіткнулися в небі над Аляскою; в результаті авіакатастрофи загинули семеро людей, зокрема член нижньої палати законодавчих зборів Аляски.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Сполучені Штати АмерикиавиакатастрофаЛітак